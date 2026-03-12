Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výsledky dopravní akce ROADPOL
Policisté zkontrolovali téměř stovku řidičů…
Dopravní policisté na Litoměřicku se v tomto týdnu připojili k celorepublikové dopravně bezpečnostní akci ROADPOL.
Organizace ROADPOL (European Roads Policing Network) je mezinárodní síť policejních složek, která se zaměřuje na zvyšování bezpečnosti na evropských sinicích prostřednictvím společných kontrolních akcí, výměny informací a sjednocování přístupů k dopravní bezpečnosti.
Policisté na Litoměřicku od pondělí 9. 3. do středy 11. 3. 2026 kontrolovali používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, nesprávný způsob jízdy a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Neopominuli ani zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní.
Během tří dnů zkontrolovali 97 řidičů a zjistili 49 případů pochybení. Celková výše uložených pokut dosáhla 68 600 korun.
Nejčastějším prohřeškem bylo nepoužití bezpečnostního pásu, které policisté řešili hned ve 28 případech. Dalších šest řidičů sešláplo pedál plynu více, než mělo. Nejvyšší překročení rychlosti zaznamenali policisté tentokrát v obci Bílinka, kde řidič osobního vozidla projel úsekem s povolenou padesátkou rychlostí 88 km/h.
Čtyři kontrolovaná vozidla se nacházela v nevyhovujícím technickém stavu, dále byli přistiženi čtyři řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení a drželi za jízdy v ruce hovorové zařízení. Nesprávný způsob jízdy řešili policisté u dvou řidičů a jeden z kontrolovaných řidičů měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol.
V ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.
Kontrolám se nevyhnuli ani dva cyklisté. Jeden byl přistižen v době, kdy se plně nevěnoval řízení a druhý si přibral na svůj bicykl určený pro jednu osobu, ještě dalšího spolucestujícího.
Závažnějším jednáním dvou řidičů se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad, a to z důvodů nesprávného parkování.
ilustrační foto
12. března 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje