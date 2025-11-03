Policie České republiky  

Výsledky dopravně bezpečnostních opatření

Také na jihu Čech se v zvýšené míře zaměřili na provoz na pozemních komunikacích. 

Během uplynulého týdne proběhly na jihu Čech dvě celorepublikově dopravně bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem snížení následků dopravních nehod v souvislosti s přepokládaným zvýšeným provozem na pozemních komunikacích v období podzimních prázdnin a dne svátku památky zesnulých.

V rámci zmíněných akcí se do kontrolní činnosti aktivně zapojilo 770 policistů z řad pořádkové a dopravní služby, kdy zastavili a zkontrolovali 5 820 motorových a nemotorových vozidel a chodců. Přitom zjistili 793 přestupků a 15 trestných činů.

Nejčastější přestupek, již jako klasicky, bylo řešeno porušení nejvyšší povolené rychlosti v jízdě – 253 případů (176 v obci a 77 mimo obec)

  • dále nevyhovující technický stav – 240 případů
  • nesprávný způsob jízdy – 88 případů
  • 22 řidičů před jízdou či během ní požilo alkohol a 10 řidičů omamně psychotropní látku.
  • jízda bez použití bezpečnostních pásů nebo zádržného systému – 24 případů
  • v 71 případech byla zjištěna jízda po dálnici bez uhrazeného poplatku za její užívání

Připomínáme, že od 1. listopadu platí povinnost mít na vozidle zimní výbavu – zimní pneumatiky v místech, kde je souvislá vrstva sněhu, ledu a námrazy nebo pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám přepokládat, že se popsaný povrch vyskytne na pozemní komunikaci, jak tomu v počátku uplynulého týdne bylo v horských oblastech.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

3. listopadu 2025

