Výsledky dopravně bezpečnostních opatření
Také na jihu Čech se v zvýšené míře zaměřili na provoz na pozemních komunikacích.
Během uplynulého týdne proběhly na jihu Čech dvě celorepublikově dopravně bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem snížení následků dopravních nehod v souvislosti s přepokládaným zvýšeným provozem na pozemních komunikacích v období podzimních prázdnin a dne svátku památky zesnulých.
V rámci zmíněných akcí se do kontrolní činnosti aktivně zapojilo 770 policistů z řad pořádkové a dopravní služby, kdy zastavili a zkontrolovali 5 820 motorových a nemotorových vozidel a chodců. Přitom zjistili 793 přestupků a 15 trestných činů.
Nejčastější přestupek, již jako klasicky, bylo řešeno porušení nejvyšší povolené rychlosti v jízdě – 253 případů (176 v obci a 77 mimo obec)
- dále nevyhovující technický stav – 240 případů
- nesprávný způsob jízdy – 88 případů
- 22 řidičů před jízdou či během ní požilo alkohol a 10 řidičů omamně psychotropní látku.
- jízda bez použití bezpečnostních pásů nebo zádržného systému – 24 případů
- v 71 případech byla zjištěna jízda po dálnici bez uhrazeného poplatku za její užívání
Připomínáme, že od 1. listopadu platí povinnost mít na vozidle zimní výbavu – zimní pneumatiky v místech, kde je souvislá vrstva sněhu, ledu a námrazy nebo pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám přepokládat, že se popsaný povrch vyskytne na pozemní komunikaci, jak tomu v počátku uplynulého týdne bylo v horských oblastech.
3. listopadu 2025