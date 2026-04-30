Policie České republiky  

Výsledky dopravně bezpečnostní akce. Policisté zkontrolovali téměř 300 vozidel
Zvláštní pozornost věnovali moravskoslezští policisté také motocyklistům
V sobotu 25. dubna 2026 vyrazili policisté v Moravskoslezském kraji do terénu v rámci dopravně bezpečnostní akce zaměřené na bezpečnost na silnicích.
Akce byla naplánována jako součást preventivních opatření ke zvýšení ochrany účastníků silničního provozu a byla zaměřena na jedny z těch nejzranitelnějších. Motorkáře. Díky slunečnému počasí vyrazilo na cestu mnoho z nich. Policisté se zaměřili na způsob jízdy, předjíždění, technický stav strojů i potřebné doklady. Součástí kontrol bylo také dodržování všech pravidel silničního provozu. Akce probíhala v dopoledních i odpoledních hodinách.
Během jediného dne policisté zkontrolovali 286 vozidel včetně motorkářů. Odhalili celkem 43 přestupků, přičemž většinu z nich vyřešili na místě pokutami v souhrnné výši přes 30 tisíc korun.
Zvláštní pozornost věnovali policisté motocyklistům, kteří se dopustili celkem 25 přestupků v dopravě. Největším problémem se ukázal technický stav. Policisté odhalili 23 řidičů, u nichž vozidla nevyhovovala požadavkům pro bezpečný provoz.
Ani rychlost nezůstala bez povšimnutí. Šest řidičů jelo rychleji, než dovolují předpisy. Další porušení se týkalo například nesprávné jízdy v jízdních pruzích, používání mobilního telefonu za volantem nebo nepoužití bezpečnostního pásu.Znepokojivým faktem zůstává alkohol za volantem. Policisté odhalili 3 řidiče, kteří usedli za volant pod jeho vlivem. Řidiči byli z Karvinska a všem třem byla okamžitě zakázána další jízda. Přestupky budou řešeny ve správním řízení.
Kontroly se nevyhnuly ani zahraničním řidičům. Policisté u nich zjistili 8 přestupků. V několika případech řešili také neuhrazené pokuty, které byly zaplaceny přímo na místě.
Policisté budou v podobných akcích pokračovat i nadále. Každá taková kontrola má jediný cíl. Snížit počet nehod a zajistit, aby se lidé na silnicích mohli cítit bezpečně.
nprap. Bc. Vladimíra Faferková
oddělení tisku, 30.4.2026