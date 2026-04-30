Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Výsledky dopravně bezpečnostní akce. Policisté zkontrolovali téměř 300 vozidel

Zvláštní pozornost věnovali moravskoslezští policisté také motocyklistům 

V sobotu 25. dubna 2026 vyrazili policisté v Moravskoslezském kraji do terénu v rámci dopravně bezpečnostní akce zaměřené na bezpečnost na silnicích.
Akce byla naplánována jako součást preventivních opatření ke zvýšení ochrany účastníků silničního provozu a byla zaměřena na jedny z těch nejzranitelnějších. Motorkáře. Díky slunečnému počasí vyrazilo na cestu mnoho z nich. Policisté se zaměřili na způsob jízdy, předjíždění, technický stav strojů i potřebné doklady. Součástí kontrol bylo také dodržování všech pravidel silničního provozu. Akce probíhala v dopoledních i odpoledních hodinách.
Během jediného dne policisté zkontrolovali 286 vozidel včetně motorkářů. Odhalili celkem 43 přestupků, přičemž většinu z nich vyřešili na místě pokutami v souhrnné výši přes 30 tisíc korun.
Zvláštní pozornost věnovali policisté motocyklistům, kteří se dopustili celkem 25 přestupků v dopravě. Největším problémem se ukázal technický stav. Policisté odhalili 23 řidičů, u nichž vozidla nevyhovovala požadavkům pro bezpečný provoz.
Ani rychlost nezůstala bez povšimnutí. Šest řidičů jelo rychleji, než dovolují předpisy. Další porušení se týkalo například nesprávné jízdy v jízdních pruzích, používání mobilního telefonu za volantem nebo nepoužití bezpečnostního pásu.Znepokojivým faktem zůstává alkohol za volantem. Policisté odhalili 3 řidiče, kteří usedli za volant pod jeho vlivem. Řidiči byli z Karvinska a všem třem byla okamžitě zakázána další jízda. Přestupky budou řešeny ve správním řízení.
Kontroly se nevyhnuly ani zahraničním řidičům. Policisté u nich zjistili 8 přestupků. V několika případech řešili také neuhrazené pokuty, které byly zaplaceny přímo na místě.

Policisté budou v podobných akcích pokračovat i nadále. Každá taková kontrola má jediný cíl. Snížit počet nehod a zajistit, aby se lidé na silnicích mohli cítit bezpečně.          

 
nprap. Bc. Vladimíra Faferková
oddělení tisku, 30.4.2026

Odkazy do noveho okna

foto1

foto1 

Detailní náhled

foto2

foto2 

Detailní náhled

foto3

foto3 

Detailní náhled

foto4

foto4 

Detailní náhled

foto5

foto5 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 