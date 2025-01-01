Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výsledky dopravně bezpečnostní akce
Přestupek policisté zjistili u 40 % kontrolovaných řidičů.
Ve dnech 4. a 8. srpna se i na území Zlínského kraje uskutečnila celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování rychlostních limitů nejen v obcích, ale i mimo ně. V rámci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje jsme do dvoudenní akce nasadili přes šedesát dopravních policistů, kteří zkontrolovali bezmála čtyři stovky vozidel.
Zhruba 40 % kontrolovaných řidičů se dopustilo nějakého dopravního přestupku (161 případů). V drtivé většině, konkrétně u 125 vozidel, se jednalo právě o překročení rychlostních limitů.
Za zmínku stojí mimo jiné dvaašedesátiletý řidič, kterému policisté minulé pondělí ráno na dálnici D1 ve směru na Přerov naměřili 169 km/h, nebo osmačtyřicetiletý řidič, kterému policisté při průjezdu Rožnovem pod Radhoštěm naměřili rychlost 90 km/h.
Další dopravně bezpečnostní akce plánujeme na tento týden, a to v rámci opatření k letošní BARUM CZECH RALLY ZLÍN.
11. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš