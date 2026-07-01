Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výsledky DBA
Na jihu Čech jsme během dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali 2 343 vozidel.
Jihočeští policisté z dopravní a pořádkové služby se minulý pátek a sobotu zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, pod názvem „Začátek letních prázdnin“, s cílem působení na dlouhodobě nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti v tomto období minulých let, ve snaze ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit počty dopravních nehod v regionu.
Několik desítek policejních hlídek se zaměřilo na hlavní tahy, výjezdy v měst a turisticky vyhledávaných lokalit, kdy během dvou dnů zastavili a zkontrolovali 2 343 vozidel. Přitom zjistili například níže uvedené přestupky a trestné činy:
- 87 řidičů porušilo nejvyšší povolenou rychlost v jízdě (57 v obci)
- 49 řidičů jelo nesprávným způsobem jízdy
- u 88 motorových vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav
- 16 řidičů nebo spolucestujících nepoužilo bezpečnostní pás
- 4 řidiči řídili pod vlivem alkoholu a 2 řidiči pod vlivem psychotropní látky
Léto je obdobím aktivní rekreace, poznávání nových míst a návštěvou příbuzných. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, ať se v pořádku vrátíte domů.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. července 2026