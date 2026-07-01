Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výsledky DBA

Na jihu Čech jsme během dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali 2 343 vozidel. 

Jihočeští policisté z dopravní a pořádkové služby se minulý pátek a sobotu zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, pod názvem „Začátek letních prázdnin“, s cílem působení na dlouhodobě nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti v tomto období minulých let, ve snaze ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit počty dopravních nehod v regionu.

Několik desítek policejních hlídek se zaměřilo na hlavní tahy, výjezdy v měst a turisticky vyhledávaných lokalit, kdy během dvou dnů zastavili a zkontrolovali 2 343 vozidel. Přitom zjistili například níže uvedené přestupky a trestné činy:

  • 87 řidičů porušilo nejvyšší povolenou rychlost v jízdě (57 v obci)
  • 49 řidičů jelo nesprávným způsobem jízdy
  • u 88 motorových vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav
  • 16 řidičů nebo spolucestujících nepoužilo bezpečnostní pás
  • 4 řidiči řídili pod vlivem alkoholu a 2 řidiči pod vlivem psychotropní látky

Léto je obdobím aktivní rekreace, poznávání nových míst a návštěvou příbuzných. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, ať se v pořádku vrátíte domů.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

1. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 