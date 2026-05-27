Vyslechla instrukce muže na telefonu
Ten ji na dálku do mobilu nainstaloval několik aplikací.
Ze sedmi různých telefonních čísel kontaktoval neznámý pachatel ženu z Českobudějovicka, které namluvil, že je zástupce investiční společnosti u které žena kdysi investovala. Nyní má k dispozici přes 400 000 korun a je třeba je vybrat. K tomu je ale nutné, aby si do mobilu nainstalovala jím určenou aplikaci. To žena udělala, neznámému pachateli pak sdělila unikátní kód pro přístup do jejího mobilního zařízení a ten ji tam nainstaloval další tři. Pomocí nich pak získal přístup do jejího internetového bankovnictví a připravil ji o bezmála 15 000 korun.
Neinstalujte si do mobilního telefonu ani počítače žádné aplikace na popud třetí osoby na telefonu. Nesdělujte nikomu cizímu svá osobní, citlivá data a přístupová hesla do internetového bankovnictví. Peníze neposílejte na cizí účty a rozhodně nevěřte na legendám o rychlém zbohatnutí.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. května 2026