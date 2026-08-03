Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vyškovští policisté řeší případ napadení skupinkou mladých lidí
Pracujeme na objasnění všech okolností případu.
Vyškovští policisté i kriminalisté se intenzivně zabývají všemi okolnostmi napadení mladíka skupinkou nezletilých a mladistvých osob. Aktéry konfliktu máme ztotožněné a ti se postupně k věci za splněných zákonných podmínek daných jejich nízkým věkem vyjadřují. Disponujeme také poměrně bohatým důkazním materiálem. Z dosavadního šetření vyplývá, že poškozenému útokem nebylo způsobeno závažné zranění. Samotný útok zřejmě vyprovokovaly některé informace, zda budou nakonec také řešeny v trestně právním režimu není prozatím jasné. To ale nic nemění na věci, že celá situace měla znaky protiprávního jednání. Případ je veden pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví a není vyloučeno, že bude ještě právní kvalifikace rozšířena. Vzhledem k tomu, že v kauze jde o nezletilé a mladistvé, jsme omezeni v podávání konkrétnějších informací. V současné době nemáme informace o organizované trestné činnosti podezřelých z tohoto jednání, v případě jakýchkoliv poznatků, žádáme veřejnost, ať se obrátí na Polici ČR. Zároveň upozorňujeme na to, že zveřejňování obrazových materiálů i diskuzních příspěvků na sociálních sítích má svá pravidla.
03.08.2026, mjr. Pavel Šváb