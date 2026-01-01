Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vyškovští policisté kontrolovali řidiče
Více než 250 řidičů prošlo kontrolou, odhalili případy řízení pod vlivem. [VIDEO]
Týden před prodlouženým velikonočním víkendem se vyškovští policisté zaměřili na kontrolu dodržování zákazu řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Více než desítka dopravních policistů v noci z pátku na sobotu kontrolovala nejen řidiče osobních vozidel, ale nevyhnula se ani profesionálním šoférům. Policistům z dopravního inspektorátu mimo jiné pomáhali také kolegové z dálničního oddělení v Ivanovicích na Hané. Důkladné kontroly probíhaly na všech hlavních výjezdech a příjezdech do Vyškova, ale i na dalších vytipovaných místech v okrese. Hlídky se nezaměřovaly pouze na řidiče, ale kontrolovaly i posádky vozidel.
Během několikahodinové dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali policisté více než dvě stě padesát řidičů. I přes preventivní působení odhalili několik závažných porušení předpisů. Mimo jiné čtyři řidiči usedli za volant pod vlivem drog a u jednoho byl zjištěn alkohol. Takové jednání výrazně zvyšuje riziko dopravních nehod a ohrožuje nejen samotné řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
Zřejmě nejrizikověji se zachoval jednačtyřicetiletý šofér, který projížděl vyškovskou Kroměřížskou ulicí vyšší rychlostí. Po zastavení hlídkou se choval nervózně, což se následně potvrdilo i při provedené kontrole. Test na přítomnost drog byl u něj pozitivní na amfetaminy. Policisty navíc znepokojilo, že ve vozidle převážel na zadním sedadle školou povinné dítě, a to i s batohem na zádech, čímž vystavil nezletilou dívku zbytečnému riziku.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 30. března 2026.