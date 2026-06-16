Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vyskočil za jízdy z auta
K útěku před policisty měl důvod.
V úterý 2 hodiny po půlnoci chtěla hlídka policie zkontrolovat vozidlo Škoda Fabia jedoucí po Masarykově ulici v Teplicích směrem na Srbice. Řidič vozidla však neuposlechl světelného nápisu POLICIE STOP ani zvukového signálu a začal ujíždět vysokou rychlostí na Modlany, dále na Roudníky, Chabařovice, Přestanov až do Krupky. Zde zajel do sídliště, kde zpomalil a ještě za jízdy z místa řidiče vyskočil a dal se na útěk. To už však za ním běžel policista, který ho vyzýval k zastavení. Muž však běžel dále, kdy osudným se mu stal mokrý trávník, na kterém uklouzl a upadl. Nakonec skončil v poutech a byl převezen do policejní cely. Důvodem jeho ujíždění bylo, že od letošního května má uložen zákaz řízení motorových vozidel na 30 měsíců. Za porušení čerstvě uloženého zákazu řízení může u soudu očekávat další trest za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
16. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí