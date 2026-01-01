Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vyšetřovatelé uzavřeli vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti
Krajští kriminalisté předložili státnímu zástupci návrh na podání obžaloby rozsáhlé hospodářské trestné činnosti v oblasti krácení daně z přidané hodnoty v oblasti reklamních služeb v motosportu.
Zlínští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ukončili vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti v oblasti daňových podvodů. Vyšetřovatel v těchto dnech podal státnímu zástupci návrh na podání obžaloby čtyř osob, které měly způsobit škodu přesahující 20 milionů korun.
Dvě z obviněných osob jsou stíhány pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby formou spolupachatelství, další dvě osoby pak pro účastenství ve formě pomoci. Jedná se o osoby pocházející ze Zlínska a jednoho cizince.
Podle zjištění kriminalistů měli obvinění v průběhu několika let vytvářet a uplatňovat fiktivní faktury, které sloužily ke snižování daňové povinnosti. Za tímto účelem byly zakládány právnické osoby, do jejichž vedení byli formálně dosazováni tzv. „bílí koně“, tedy osoby bez skutečného vlivu na chod firem. Tyto společnosti následně vystavovaly nepravdivé účetní doklady, které byly využívány k neoprávněnému krácení daně.
Kriminalisté během vyšetřování zajistili rozsáhlou dokumentaci, provedli desítky výslechů a přistoupili k zajištění majetku. Výsledky dokazování nyní posoudí státní zástupce.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje nebude s ohledem na probíhající trestní řízení poskytovat porobnější informace.
3. června 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková