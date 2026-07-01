Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydání usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu a § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu - Andris LEJIMPS, nar. 15.03.1973
Č. j. KRPA-185238-48/TČ-2025-001374
Vyrozumění o vydání usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu a § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu - Andris LEJIMPS, nar. 15.03.1973, č.j. KRPA-185238/TČ-2025-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení Odboru obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu a § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-185238/TČ-2025-001374
oznamuje podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Andris LEJIMPS, nar. 15.03.1973 v Gulbene, st. přísl. LTU, přechodně bytem Bratislavská 1527/17, 102 00 Praha
že
policejní orgán Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha III, MOP Prosek, dne 9.6.2025 pod č.j. KRPA-185238-9/TČ-2025-001319, po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 09.06.2025, vydal usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění peněžních prostředků až do výše 32.450,- Kč na bankovním účtu č. 3213129004/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, na osobu Andris LEJIMPS, nar. 15.03.1973, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují, že zajištěná věc je výnosem z trestné činnosti.
Dne 1.6.2026 vydal policejní orgán Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha III, 4.OOK SKPV Praha III, pod č.j. KRPA-185238-45/TČ-2025-001374, po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství Prahu 9 ze dne 4.5.2026 usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, na základě kterého zrušil zajištění peněžních prostředků až do výše 32.450,- Kč na bankovním účtu č. 3213129004/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, na osobu Andris LEJIMPS, nar. 15.03.1973.
Adresát si může všechny předmětná usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu a § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu ze dne 1.6.2026 vyzvednout na 4. oddělení odboru obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 583 384, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hodin do 15:00 hodin.
Vyrozumění o vydání usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu a podle § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 tr. řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, je nekontaktní, policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám místo pobytu této osoby.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Vyvěšeno dne: 02.07.2026
Sejmuto dne: 13.07.2026
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por. Mgr. Vladimír Vrbata
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komisař
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Vladimir.Vrbata@pcr.cz