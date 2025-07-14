Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení podle § 79f odst. 1a 3 tr. řádu tr. řádu se ruší zajištění věci
Č. j. KRPA-124173-353/TČ-2025-001292
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha II Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality - 2. oddělení Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Praha 20. února 2026
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 2. oddělení, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
r o z h o d l
dne 20.02.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ze dne 19.02.2026, pod sp. zn. 3 ZN-2455/2025 ve věci zločinu podvod podle ust. § 209 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
peněžní prostředky ve výši 176 000,- Kč na bankovním účtu č. 2932383004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901, jehož majitelem je DUNKA Simon, nar. 12.09.2003.
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Zdejším policejním orgánem je vedeno trestní řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu podvod podle ust. § 209 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v úmyslu se obohatit a pod domnělým příslibem zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím podvodné investiční platformy ZEON, vylákal od poškozených finanční prostředky, přičemž je přinutil k provedení domnělých investic na různé české i zahraniční bankovní účty, kdy v současné době je evidována způsobená škoda ve výši 11 718 418,53,- Kč.
Z trestního oznámení a analýzou vyžádaných bankovních výpisů poškozené Rút SOUČKOVÉ, nar. 10.09.1962, bylo zjištěno, že poškozená zaslala podvodně vylákané finanční prostředky dle instrukcí neznámých pachatelů níže uvedeným způsobem:
- Dne 28.04.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 1893973073/0800 ve výši 50 000,- Kč na bankovní účet č. 2543214004/5500 (DZURŇÁK Filip, nar. 31.10.1997),
- dne 09.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 1893973073/0800 ve výši 100 000,- Kč na bankovní účet č. 2628066004/5500 (HUBKOVÁ Renata, nar. 21.09.1985),
- dne 14.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 1893973073/0800 ve výši 100 000,- Kč na bankovní účet č. 5358037003/5500 (ŽÁK Martin, nar. 13.05.2003),
- dne 20.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 1893973073/0800 ve výši 76 000,- Kč na bankovní účet č. 2575662004/5500 (BRYLINSKA Daria, nar. 28.02.2005),
- Dne 30.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 105705410/0100 ve výši 176 000,- Kč na bankovní účet č. 2932383004/5500 (DUNKA Simon, nar. 12.09.2003),
- Dne 16.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 2828674004/5500 ve výši 150 000,- Kč na bankovní účet č. 2690345004/5500 (ŠARIŠSKÁ Růžena, nar. 11.03.2005),
- dne 16.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 2828674004/5500 ve výši 105 000,- Kč na bankovní účet č. 2690345004/5500 (ŠARIŠSKÁ Růžena, nar. 11.03.2005),
- dne 16.05.2025 odchozí platba z jejího bankovního účtu 2828674004/5500 ve výši 50 000,- Kč na bankovní účet č. 2690345004/5500 (ŠARIŠSKÁ Růžena, nar. 11.03.2005).
Na základě výše uvedeného provedl dne 14.07.2025 policejní orgán OŘP Praha IV, SKPV - Stálá výjezdová skupina, po předchozím souhlasu zajištění níže uvedených bankovních účtů dle § 79g odst. 1 trestního řádu, a to:
- peněžní prostředky ve výši 50 000,- Kč na bankovním účtu č. 2543214004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901 (DZURŇÁK Filip, nar. 31.10.1997),
- peněžní prostředky ve výši 100 000,- Kč na bankovním účtu č. 2628066004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901 (HUBKOVÁ Renata, nar. 21.09.1985),
- peněžní prostředky ve výši 100 000,- Kč na bankovním účtu č. 5358037003 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901 (ŽÁK Martin, nar. 13.05.2003),
- peněžní prostředky ve výši 150 000,- Kč na bankovním účtu č. 2706968004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901,
- peněžní prostředky ve výši 150 000,- Kč na bankovním účtu č. 2690345004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901 (ŠARIŠSKÁ Růžena, nar. 11.03.2005),
- peněžní prostředky ve výši 76 000,- Kč na bankovním účtu č. 2575662004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901 (BRYLINSKA Daria, nar. 28.02.2005),
- peněžní prostředky ve výši 176 000,- Kč na bankovním účtu č. 2932383004 kód banky: 5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle, PSČ 140 78, IČO 49240901 (DUNKA Simon, nar. 12.09.2003).
Po provedeném zajištění shora uvedených peněžních prostředků bylo bankovní institucí Raiffeisenbank sděleno, že zajištění bylo provedeno pouze u bankovního účtu 2932383004/5500, kdy na uvedeném bankovním účtu je aktuální zůstatek ve výši 69 702,- Kč, nicméně celá tato částka je již zajištěna jiným policejním orgánem pod č.j. KRPZ-63038-16/TČ-2025-1515PA-L. Do současné doby nebyl předmětný bankovní účet kreditován žádnou další částkou, přičemž následně byl účet dne 24.07.2025 bankou zrušen. K ostatním bankovním účtům, které byly předmětem zajištění, bylo sděleno, že tyto účty byly zrušeny ještě před datem 14.07.2025, kdy bylo vydáno usnesení o zajištění finančních prostředků.
S ohledem na shora uvedené je další zajištění neúčelné a již není třeba, přičemž se ruší zajištění finančních prostředků pouze na bankovním účtu 2932383004/5500 (DUNKA Simon, nar. 12.09.2003), jelikož v případě ostatních bankovních účtů nedošlo k faktickému zajištění, neboť účty byly v době vydání usnesení o zajištění již zrušeny.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
por. Mgr. Ing. Tomáš Dittrich komisař
Vyvěšeno dne: 16.3.2026 Sejmuto dne: 24.3.2026