Vyrozumění o vydaném usnesení o zrušení zajištění věcí podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu
Č. j. KRPA-208787-38/TČ-2025-001493-FAU
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 3. oddělení hospodářské kriminality U Plynárny 2, 140 00 Praha 4 Přípotoční 300, Praha 10
Praha 10. března 2026
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality, U Plynárny 2, 140 00 Praha 4, Přípotoční 300, Praha 10
r o z h o d l
dne 10.03.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne 30.01.2026, pod sp. zn. 2 ZN-1890/2025 ve věci přijatého podnětu ze dne 30.06.2025 od Finanční analytický úřad, IČO: 05575389, se sídlem Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1-Nové Město, ve kterém je uvedeno, že společnost Vurks s.r.o., a její jednatelka Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, st. přísl. POL, trv. bytem Parkowa 21A, 005 94 Polsko, tel.: +420607871696 se měli dopustit trestného činu Legalizace výnosu z trestné činnosti tím, že na bankovní účet společnosti VURKS s.r.o. č. 343806284/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s. v EUR, založen online dne 17.7.2024, kdy jediným disponentem k tomuto účtu je Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, byly v měsíci červnu 2025 zaúčtovány dvě zahraniční úhrady, konkrétně ve výši 74.800 EUR a 49.580 EUR , kdy u obou plateb byl na příkazech uveden odlišný příjemce od skutečného a k původu kreditovaných finančních prostředků byly poskytnuty zástupcem společnosti VURKS s.r.o. dokumenty, které jsou však v rozporu s dokumenty kreditující osoby; dále je výše uvedená společnost od 8.7.2024 majitelem bankovního účtu č. 2225668203/0800, vedený u České spořitelny a.s. v EUR, založen online, kdy jediným disponentem k tomuto účtu je jednatelka společnosti Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, kdy na tento účet byly v měsíci červnu 2025 zaúčtovány tři zahraniční příchozí úhrady, konkrétně ve výši 14.900 EUR, 50.000 EUR a 49.800 EUR, celkem tedy 114.700 EUR, kdy k původu kreditovaných finančních prostředků byly poskytnuty zástupcem společnosti VURKS s.r.o. dokumenty, které byly obdobné jako u výše uvedeného účtu vedeného u ČSOB.
Dne 01.07.2025 byly policejním orgánem dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ustanoveni § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měla dopustit osoba Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, st. přísl. POL, trv. bytem Parkowa 21A, 005 94 Polsko, tel.: +420607871696 jako jednatelka společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, se sídlem Černokostelecká 1806/123, 100 00 Praha 10-Strašnice.
Policejní orgán v této věci po předchozím souhlasu státního zástupce přistoupil v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 trestního řádu k zajištění peněžních prostředků na účtu č. 343806284/0300 vedeného ve prospěch společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, přičemž byla na výše uvedeném bankovním účtu zajištěna částka ve výši 124.650 EUR;
zároveň po předchozím souhlasu státního zástupce přistoupil v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 trestního řádu k zajištění peněžních prostředků na účtu č. 2225668203/0800 vedeného ve prospěch společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, přičemž byla na výše uvedeném bankovním účtu zajištěna částka ve výši 114.700 EUR.
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věcí, a to:
bankovního účtu č. 343806284/0300 vedeném u spol. Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, Česko, ve prospěch společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, se sídlem Černokostelecká 1806/123, 100 00 Praha 10-Strašnice
a
bankovního účtu č. 2225668203/0800 vedeném u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, Česko, ve prospěch společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, se sídlem Černokostelecká 1806/123, 100 00 Praha 10-Strašnice
neboť
zajištění věcí již není třeba.
Odůvodnění
Prověřovaná věc byla ukončena dne 03.11.2025 usnesením policejního orgánu dle § 159a odst. 5 trestního řádu s nabytím právní moci dne 06.11.2025.
Policejní orgán vydal dne 07.01.2026 usnesení dle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu, ve kterém rozhodl o uložení finančních prostředků ve výši 124.650 EUR a dále ve výši 114.700 EUR do soudní úschovy Obvodního soudu pro Prahu 10 s nabytím právní moci 29.01.2026.
Policejní orgán dále předložil dozorovému státnímu zástupci návrh na vydání předchozího souhlasu se zrušením zajištění dle ustanovení § 79f trestního řádu, který s tímto souhlasil dne 30.01.2026.
Vzhledem k tomu, že již není třeba zajištění výše uvedené věci, tak policejní orgán tímto usnesením rozhodl o zrušení jejího zajištění, a to v souladu s trestním řádem.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
por. Mgr. Jan SYMON policejní komisař 974 860 527 jan.symon@pcr.cz
Vyvěšeno dne 16.3.2026 Sejmuto dne: 1.4.2026