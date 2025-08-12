Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 81 za přiměřeného užití § 80 odst. 1 tr. řádu – Zdravko Dimitrov, nar. 9.12.1969
Č. j. KRPA-225214/TČ-2024-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Praha 12. srpna 2025
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle 81a za přiměřeného užití § 80 odst. 1 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-225214/TČ-2024-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Zdravko Dimitrov, nar. 9.12.1969, st. přísl. BGR,
že výše uvedený policejní orgán dne 25.6.2025 vydal pod č.j. KRPA-225214-69/TČ-2024-001374, usnesení dle 81a za přiměřeného užití § 80 odst. 1 tr. řádu o uložení do úschovy Okresního soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, Vsetín, zajištěných peněžních prostředků ve výši 15.237,- Kč, kdy tyto jsou uloženy t.č. na bankovním účtu č. 2502378918/2010 zřízeném u bankovního domu Fio banka, a.s., IČO 61858374 na osobu Zdravko Dimitrov, nar. 9.12.1969, neboť na ně uplatňuje právo jiná osoba a existuje zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.
Adresát si může předmětné usnesení vyzvednout na 4. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 583 379, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, na e-maily a telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám jeho místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 15 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Štěpán Frydrych
komisař
Vyvěšeno dne: 12.08.2025
Sejmuto dne: 28.08.2025