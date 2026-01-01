Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu YATSYSHYN Lidiii

Č. j. KRPA-285709-118/TČ-2024-001393 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor hospodářské kriminality
3. oddělení
Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8

Č. j. KRPA-285709-118/TČ-2024-001393                                                                                              Praha 18. prosince 2025                                                                                                                                                                                            Počet stran: 1
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán PČR, KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha III, SKPV, OHK, 3. oddělení v rámci trestního řízení, vedeného pod č. j. KRPA-285709/TČ-2024-001393

o z n a m u j e

Lidiii YATSYSHYN, nar. 27/05/2002, trv. bytem Sněženková 2585/21, 106 00 Praha-Záběhlice

dle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "") možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle ust. § 80 odst. 1 TŘ, vydané shora nadepsaným policejním orgánem dne 18/12/2025 pod č. j. KRPA-285709-117/TČ-2024-001393.

Písemnost je v souladu s ust. § 64 odst. 4 TŘ doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná se na místě svého trvalého pobytu fakticky nezdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.

Adresát si může písemnost vyzvednout u shora nadepsaného policejního orgánu na adrese Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Zpracoval:
por. Bc. David Kliment
komisař

VYVĚŠENO DNE:   22.01.2026


SEJMUTO DNE:     07.02.2026

mjr. Bc. Zdeněk Němec

zástupce vedoucího oddělení


schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

