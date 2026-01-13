Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu - Alena REČNÁ
Č. j. KRPA-192587-42/TČ-2025-001475
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 5. oddělení obecné kriminality U Plynárny 2, 140 00 Praha 4 Praha 15.ledna na 2026
V e ř e j n á v y h l á š k a
vyrozumění o vydaném usnesení dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu
Policejní orgán 5. oddělení odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha IV, U plynárny 2, 140 16 Praha 4 v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-192587/TČ-2025-001475
oznamuje
podle ust. § 64 odst.4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád osobě :
Alena REČNÁ, nar. 30.06.1979, st. přísl. SVK, t.č. pobyt neznámý,
že výše uvedený policejní orgán dne 13.1.2026 vydal pod č.j. KRPA-192587-41/TČ-2025-001475 usnesení dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu o vydání věci – peněžních prostředků ve výši 239.150,- Kč nacházejících se na bankovním účtu č. 670100-2227904927/6210 u společnosti mBank, S.A. organizační složka, IČO 27943445, a.s., majitele Aleny Rečné, které byly dříve zajištěny dle ust. 79a odst. 1 trestního řádu na základě usnesení policejního orgánu PČR OŘP Praha IV, 5.OOK SKPV ze dne 7.7.2025 pod č.j. KRPA-192587-19/TČ-2025-001475, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že věc byla výnosem z trestné činnosti a uplatňuje na ni tedy právo jiná osoba.
Adresát si může předmětné usnesení dle ust. § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 13.1.2026 vyzvednout osobně na 5. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha IV, U Plynárny 2, 140 16 Praha 4, telefon : 974 854 454, e-mail : hana.janackova@pcr.cz v pracovních dnech od 07:30 hod. do 15:15 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu s ust. § 64 odst. 4 trestního řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, na telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu známo jeho místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 15 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Ing. Bc. Hana JANÁČKOVÁ komisař tel. 974 854 454 hana.janackova@pcr.cz ID DS rkiai5y
Vyvěšeno dne: 15.1.2026 Sejmuto dne : 31.12026