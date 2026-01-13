Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu - Alena REČNÁ

Č. j. KRPA-192587-42/TČ-2025-001475 

 P O L I C I E   Č E S K É   R E P U B L I K Y                                                                                                                                                             Obvodní ředitelství policie Praha IV                                                                                                                                                                           Služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                  5. oddělení obecné kriminality                                                                                                                                                                                  U Plynárny 2, 140 00 Praha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Praha 15.ledna na 2026

V e ř e j n á   v y h l á š k a

vyrozumění o vydaném usnesení dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu

Policejní orgán 5. oddělení odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha IV, U plynárny 2, 140 16 Praha 4 v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-192587/TČ-2025-001475

oznamuje

podle ust. § 64 odst.4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád osobě :

Alena REČNÁ, nar. 30.06.1979, st. přísl. SVK, t.č. pobyt neznámý,

že výše uvedený policejní orgán dne 13.1.2026 vydal pod č.j. KRPA-192587-41/TČ-2025-001475 usnesení dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu o vydání věci – peněžních prostředků ve výši 239.150,- Kč nacházejících se na bankovním účtu č. 670100-2227904927/6210 u společnosti mBank, S.A. organizační složka, IČO 27943445, a.s., majitele Aleny Rečné, které byly dříve zajištěny dle ust. 79a odst. 1 trestního řádu na základě usnesení policejního orgánu PČR OŘP Praha IV, 5.OOK SKPV ze dne 7.7.2025 pod č.j. KRPA-192587-19/TČ-2025-001475, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že věc byla výnosem z trestné činnosti a uplatňuje na ni tedy právo jiná osoba.

            Adresát si může předmětné usnesení dle ust. § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 13.1.2026 vyzvednout  osobně na 5. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha IV, U Plynárny 2, 140 16 Praha 4, telefon : 974 854 454, e-mail : hana.janackova@pcr.cz v pracovních dnech od 07:30 hod. do 15:15 hod.

            Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu s ust. § 64 odst. 4 trestního řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, na telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu známo jeho místo pobytu.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 15 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

                                                                                                                                 por. Ing. Bc. Hana JANÁČKOVÁ                                                                                                                                                                                                komisař                                                                                                                                                                                                              tel. 974 854 454                                                                                                                                                                                                   hana.janackova@pcr.cz                                                                                                                                                                                                     ID DS rkiai5y

Vyvěšeno dne: 15.1.2026                                                                                                                                                                                           Sejmuto dne : 31.12026

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

