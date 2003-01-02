Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 tr. řádu – Roman Tancoš, nar. 2.1.2003
Č.j. KRPA-156191/TČ-2025-001374
č.j. KRPA-156191/TČ-2025-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení Odboru obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Praha 13 února 2026
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-156191/TČ-2025-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Roman Tancoš, nar. 2.1.2003, trv. pobyt Lidická 101, 272 03, Kladno,
že
policejní orgán 4. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha III dne 13.2.2026 vydal pod č.j. KRPA-156191-43/TČ-2025-001374 usnesení dle § 80 odst. 1 tr. řádu, kterým vydal oprávněné osobě prostředky ve výši 32.000,- Kč, t.č. zajištěné na bankovním účtu č. 670100-2227796639/6210 zřízeném u bankovního domu mBank S.A., IČO 27943445, jehož majitele je Roman Tancoš, nar. 2.1.2003, protože zajištěných prostředků již k dalšímu řízení třeba a nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání a současně není pochyb o právu oprávněné osoby na tyto prostředky.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 13.2.2026 vyzvednout na 4. oddělení obecné kriminality, Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 583 379, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydání usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 tr. řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, je nekontaktní a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu známo místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Bc. Štěpán Frydrych, DiS.
komisař
Vyvěšeno dne: 17.02.2026
Sejmuto dne: 28.02.2026