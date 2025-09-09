Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 tr. řádu občanské sdružení Za sochu sv. Martina, i.č. 53052161, se sídlem Zvolenská 3990/19, 036 01 Martin, Slovenská republika
Č. j. KRPA-275791/TČ-2023-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Praha 8. září 2025
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 80 odst. 1 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-275791/TČ-2023-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
občanské sdružení Za sochu sv. Martina, i.č. 53052161, se sídlem Zvolenská 3990/19, 036 01 Martin, Slovenská republika
že výše uvedený policejní orgán dne 30.7.2025 vydal pod č.j. KRPA-275791-76/TČ-2023-001374, usnesení dle § 80 odst. 1 tr. řádu o vydání zajištěných peněžních prostředků t.č. zajištěných ve smyslu ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 2202602762/2010, vedeného u společnosti Fio banka, a.s., IČO 61858374, jehož majitelem je Eva Hampacherová, nar. 09.01.1938 a t. č. zajištěných ve smyslu ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 2202211999/2010, vedeném u společnosti Fio banka, a.s., IČO 61858374, jehož majitelem je Nadzeya Famiankova, nar. 09.10.1977.
neboť není pochyb o vlastnickém právu na tyto prostředky a nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 30.7.2025 vyzvednout na 4. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 583 379, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi se nedaří doručit písemnost a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 15 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Štěpán Frydrych
komisař
Vyvěšeno dne: 09.09.2025
Sejmuto dne: 26.09.2025