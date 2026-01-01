Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu - Lidiii YATSYSHYN
Č. j. KRPA-285709-126/TČ-2024-001393
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor hospodářské kriminality
3. oddělení
Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8
Praha 24. února 2026
Č. j. KRPA-285709-126/TČ-2024-001393
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policejní orgán PČR, KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha III, SKPV, OHK, 3. oddělení v rámci trestního řízení, vedeného pod č. j. KRPA-285709/TČ-2024-001393
o z n a m u j e
Lidiii YATSYSHYN, nar. 27/05/2002, trv. bytem Sněženková 2585/21, 106 00 Praha-Záběhlice
dle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "TŘ") možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle ust. § 79f odst. 1, 3 TŘ, vydané shora nadepsaným policejním orgánem dne 24/02/2026 pod č. j. KRPA-285709-122/TČ-2024-001393.
Písemnost je v souladu s ust. § 64 odst. 4 TŘ doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná se na místě svého trvalého pobytu fakticky nezdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout u shora nadepsaného policejního orgánu na adrese Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Zpracoval:
mjr. Bc. Zdeněk Němec
zástupce vedoucího oddělení
