Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a tr. řádu - Hanna BUBNIUK
Č. j. KRPA-231041-142/TČ-2025-001417
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Vnější služba Místní oddělení Pankrác Na Pankráci 9, 14000 Praha 4
Praha 5. února 2026
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a tr. řádu
Policejní orgán místní oddělení Pankrác, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Na Pankráci 9, 14000 Praha 4, v trestním řízení vedeném pod č.j.: KRPA-231041/TČ-2025-001417
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Hanna BUBNIUK, nar. 27.07.1978, že
výše uvedený policejní orgán dne 21.07.2025 vydal pod č.j. KRPA-231041-13/TČ-2025-001417, bez předchozího souhlasu státního zástupce, usnesení dle § 79a tr. řádu o zajištění peněžních prostředků ve výši 148.600 Kč na bankovním účtu č. 791360006/2700 zřízeném u společnosti UniCreditBank osobou Hanna BUBNIUK, nar. 27.07.1978, neboť na tento byly zaslány finanční prostředky pocházející z trestné činnosti.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 79a tr. řádu ze dne 21.07.2025 vyzvednout na místním oddělení policie Pankrác, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Na Pankráci 9, 14000 Praha 4, telefon: 974 854 750, e-mail: orp4.mop.pankrac.evidence@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, na e-maily a telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám její místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 5 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Zpracoval: nprap. Mgr. Milan KAČÍREK Dis. vrchní inspektor orp4.mop.pankrac.evidence@pcr.cz datová schránka rkiai5y tel.: 974 854 750, 241 407 456
Vyvěšeno dne: 6.2.2025 Sejmuto dne 12.2.2026