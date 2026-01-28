Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a tr. řádu - Dániel ÁRON
Č. j. KRPA-276361-50/TČ-2025-001417
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Vnější služba Místní oddělení Pankrác Na Pankráci 9, 14000 Praha 4
Praha 27. ledna 2026
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a tr. řádu
Policejní orgán místní oddělení Pankrác, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Na Pankráci 9, 14000 Praha 4, v trestním řízení vedeném pod č.j.: KRPA-276361/TČ-2025-001417-IK
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Dániel ÁRON, nar. 21.03.1966, že
výše uvedený policejní orgán dne 03.09.2025 vydal pod č.j. KRPA-276361-11/TČ-2025-001417-IK, bez předchozího souhlasu státního zástupce, usnesení dle § 79a tr. řádu o zajištění peněžních prostředků ve výši 48.900 Kč na bankovním účtu č. 6707983319/0800 zřízeném u společnosti České spořitelny osobou Dániel ÁRON, nar. 21.03.1966, neboť na tento byly zaslány finanční prostředky pocházející z trestné činnosti.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 79a tr. řádu ze dne 03.09.2025 vyzvednout na místním oddělení policie Pankrác, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Na Pankráci 9, 14000 Praha 4, telefon: 974 854 750, e-mail: orp4.mop.pankrac.evidence@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, na e-maily a telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám její místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 3 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Mgr. Milan Kačírek
Vyvěšeno dne : 28.1.2026
Sejmuto dne : 3.2.2026