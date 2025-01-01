Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu - Roman TANCOŠ
Č. j. KRPA-156191/TČ-2025-001374
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha III Služba kriminální policie a vyšetřování 4. oddělení Odboru obecné kriminality Lupáčova 11 Praha 3, 130 00
V Praze 17. prosince 2025
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-156191/TČ-2025-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Roman Tancoš, nar. 2.1.2003, trv. pobyt Lidická 101, 272 03, Kladno,
že
policejní orgán místního oddělení Prosek, Obvodního ředitelství policie Praha III dne 14.5.2025 vydal pod č.j. KRPA-156191-2/TČ-2025-001319, po předchozím souhlasu státního zástupce, usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění peněžních prostředků ve výši 32.000,- Kč na bankovním účtu č. 670100-2227796639/6210 zřízeném u bankovního domu mBank S.A., IČO 27943445 na osobu Roman Tancoš, nar. 2.1.2003, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují, že zajištěná věc je výnosem z trestné činnosti.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 14.5.2025 vyzvednout na 4. oddělení Odboru obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 583 379, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydání usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 tr. řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, je nekontaktní a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám její místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Bc. Štěpán Frydrych, DiS. komisař
Vyvěšeno dne: 18.12.2025 Sejmuto dne: 30.12.2025