Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu – Andrii Bilas, nar. 20.02.2005
Č. j. KRPA-371427/TČ-2025-001374
č.j. KRPA-371427/TČ-2025-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení Odboru obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Praha 19. února 2026
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-371427/TČ-2025-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Andrii Bilas, nar. 20.02.2005, trv. pobyt Českolipská 398/16, Praha 9 Střížkov
že
policejní orgán stálá výjezdová skupina, Obvodního ředitelství policie Praha III dne 27.11.2025 vydal pod č.j. KRPA-371427-7/TČ-2025-0013SV, po předchozím souhlasu státního zástupce, usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění peněžních prostředků do výše 29.781,- Kč na bankovním účtu č. 5983401093/0800 zřízeném u bankovního domu Česká spořitelna., IČO 45244782 na osobu Andrii Bilas, nar. 20.02.2005, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují, že zajištěná věc je výnosem z trestné činnosti.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 27.11.2025 vyzvednout na 4. oddělení odboru obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 583 385, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydání usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 tr. řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, je nekontaktní a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám její místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. David Fedymycz
vrchní asistent
Vyvěšeno dne: 24.02.2026
Sejmuto dne: 09.03.2026