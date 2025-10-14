Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usn. dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu – Zdravko Dimitrov, nar. 9.12.1969
Č. j. KRPA-225214/TČ-2024-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Praha 13. října 2025
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-225214/TČ-2024-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Zdravko Dimitrov, nar. 9.12.1969, st. přísl. BGR,
že výše uvedený policejní orgán dne 13.10.2025 vydal pod č.j. KRPA-225214-96/TČ-2024-001374, usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu o zrušení zajištění peněžních prostředků ve výši 15.237,-Kč t.č. uložených na bankovním účtu č. 2502378918/2010 zřízeném u bankovního domu Fio banka, a.s., IČO 61858374 na osobu Zdravko Dimitrov, nar. 9.12.1969, neboť zajištění již není třeba.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu ze dne 13.10.2025 vyzvednout osobně na 4. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 853 379, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu ustanovením § 64 odst. 4 tr. řádu, doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát se na místě trvalého pobytu nevyskytuje, na e-maily a telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám jeho místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 15 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Štěpán Frydrych
komisař
Vyvěšeno dne: 14.10.2025
Sejmuto dne: 31.10.2025