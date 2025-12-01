Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vyrozumění o vydaném usn. dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu – Nadzeya Faminakova
Č. j. KRPA-275791-86/TČ-2023-001374
Vyrozumění o vydaném usn. dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu – Nadzeya Faminakova, nar. 9.10.19977
č.j. KRPA-275791/TČ-2023-001374
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
4. oddělení obecné kriminality
Lupáčova 11
Praha 3, 130 00
Praha 8. prosince 2025
Veřejná vyhláška
vyrozumění o vydaném usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu
Policejní orgán 4. oddělení Odboru hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-275791/TČ-2023-001374
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Nadzeya Famiankova, nar. 9.10.1977, stát. přísl. BLG, trv. pobyt Březová 3232, Teplice, 415 01,
že výše uvedený policejní orgán dne 20.10.2025 vydal pod č.j. KRPA-275791-86/TČ-2023-001374, usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu o zrušení zajištění mj. peněžních prostředků ve výši 9.000,- Kč t.č. uložených na bankovním účtu č. 2202211999/2010 zřízeném u bankovního domu Fio banka, a.s., IČO 61858374 na osobu Nadzeya Faminakova, nar. 9.10.197, neboť zajištění již není třeba.
Adresát si může předmětné usnesení podle § 79f odst. 1, odst. 3 tr. řádu ze dne 20.10.2025 vyzvednout osobně na 4. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha III, Lupáčova 11, Praha 3, telefon: 974 853 379, e-mail: orp3.skpv.ook4@pcr.cz, v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Vyrozumění o vydaném usnesení je v souladu ustanovením § 64 odst. 4 tr. řádu, doručováno veřejnou vyhláškou, neboť adresát si na místě trvalého pobytu opakovaně nepřijímá, na e-maily a telefonáty opakovaně neodpovídá a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu a není mu znám jeho místo pobytu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Štěpán Frydrych
komisař
Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 19.12.2025