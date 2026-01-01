Výroční zpráva ÚDV SKPV 2025
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV SKPV) zveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2025.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV v roce 2025 pokračoval v objasňování závažných trestných činů spáchaných představiteli komunistického režimu a současně přispíval k hlubšímu poznání mechanismů represivního aparátu totalitního státu.
Kriminalisté v roce 2025 otevřeli celkem 101 nových případů, přičemž v 50 z nich bylo zjištěno podezření na konkrétní trestný čin. Trestní odpovědnost byla prokázána u 68 osob, což představuje nárůst oproti 54 osobám v roce 2024. Trestní stíhání bylo zahájeno proti 23 z nich, zatímco ve 42 případech muselo být řízení odloženo z důvodu úmrtí podezřelého a u 3 osob bylo stíhání promlčeno nebo shledáno neúčelným. Nejčastěji se přitom jednalo o bývalé operativní pracovníky Státní bezpečnosti a jejich nadřízené, výjimečně pak také o příslušníka Sboru nápravné výchovy.
V průběhu loňského roku byly státním zastupitelstvím předloženy návrhy na podání obžaloby týkající se v řadě případů zneužívání pravomoci příslušníků Státní bezpečnosti. Tyto kauzy zahrnují dlouhodobou perzekuci disidentů, cílenou likvidaci profesních kariér, vylučování studentů ze studií, nátlak směřující k nucené emigraci i další formy systematického porušování základních práv a svobod v bývalém Československu.
Úřad se rovněž věnoval dokumentaci dosud neobjasněných událostí z 50. let, včetně odporu politických vězňů v pracovních táborech a ozbrojených incidentů na státních hranicích. Významným krokem bylo také znovuotevření prověřování úmrtí ministra zahraničí Jana Masaryka na základě nově získaných zahraničních archivních materiálů.
Výsledky práce v roce 2025 potvrzují, že objasňování zločinů komunistického režimu zůstává i po desetiletích složitým, avšak nezbytným úkolem. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu bude i nadále usilovat o důsledné vyšetření těchto případů, spravedlivé posouzení odpovědnosti konkrétních osob a zachování historické paměti pro budoucí generace.
Více informací naleznete ve Výroční zprávě ÚDV za rok 2025
kpt. Bc. Jakub Vinčálek
vrchní komisař
Zveřejnila: kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař ÚDV SKPV