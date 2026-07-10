Výroční zpráva SKPV 2025
Představujeme Zprávu služby kriminální policie a vyšetřování, jejímž prostřednictvím budete mít možnost seznámit se nejen s útvary služby kriminální policie a vyšetřování a činností jejich příslušníků, se základními informacemi o trestním řízení či s kriminálními případy vyšetřovanými v loňském roce kriminalisty jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky, ale také s problematikou trestné činnosti registrované v roce 2025 na území České republiky a s ní souvisejícími statistickými údaji, a to jak z pohledu celkové kriminality, tak i jejích jednotlivých druhů a oblastí či z hlediska územního rozložení.
Rok 2025 lze z pohledu dlouhodobého vývoje registrované kriminality hodnotit jako další rok potvrzující dlouhodobý trend postupného snižování jejího objemu, byť meziročně byl zaznamenán pokles nápadu trestné činnosti o nevýznamných 1,9 %. Přestože celkové statistické ukazatele vykazují příznivý vývoj, nelze přehlížet skutečnost, že struktura kriminality se nadále proměňuje a klade zvýšené nároky na odbornou připravenost, flexibilitu i specializaci kriminalistů, a to především v oblasti internetové kriminality, která v roce 2025 zaznamenala oproti předchozímu roku nárůst o 14,2 %. Téměř každoročně stoupající počet registrovaných skutků kriminality v kyberprostoru při současném dlouhodobém trendu mírného poklesu celkem registrované kriminality jasně potvrzuje tendenci postupného přesouvání trestné činnosti do on-line prostředí, přičemž v roce 2025 představoval podíl této formy kriminality na celkem registrované trestné činnosti 12,4 %. Například kybernetické podvody se na všech registrovaných podvodech cílených na fyzické osoby podílely 62,1 %. Trestná činnost kybernetického charakteru stále častěji proniká také do mravnostní a násilné kriminality, je tedy nutné jí i nadále věnovat pozornost, neboť představuje významnou výzvu z hlediska prevence kriminality, jejího odhalování i vyšetřování. Se stejným nasazením se samozřejmě budeme věnovat i tradičním formám trestné činnosti.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
10. července 2026