Vyrobili pervitin za šest miliónů korun
Kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu vařičů drog, kteří vyrobili minimálně šest kilogramů pervitinu. Šéfoval jim neponaučitelný, soudně trestaný recidivista.
Detektivové z 5. oddělení Prahy I získali, na začátku ledna, několik drobných poznatků ze zájmového prostředí, kterými se začali zabývat. V průběhu šetření se ukázalo, že jsou na stopě osmičlennému gangu vařičů drog, kteří vyrábějí pervitin ve velkém. Vzhledem k tomu, že si celá skupina počínala velmi opatrně a v krátkém časovém rozmezí měnila místa varu (krátkodobé pronájmy), tak je nebylo vůbec jednoduché nepřetržitě sledovat. Postupem času se ukázalo, že všechny členy koordinuje detektivům známý recidivista, který byl hlavním a jediným vařičem a ostatní zajišťovali nákup prekursorů, pronájmy bytů a pomáhali se zajištěním distribuce. Hlavního podezřelého kriminalisté velmi dobře znali, jelikož byl několikrát již soudně trestaný a například v roce 2015 mu vybuchla varna pervitinu ve Střešovicích. Dva z podezřelých se mimo výroby pervitinu věnovali i opiátům, které vyráběli z léků a sušených makovic.
Detektivové úspěšně zadokumentovali minimálně třicet varů pervitinu, přičemž při každém z nich vyrobili neméně dvě stě gramů drogy. Celkem tak vyrobili a prodali minimálně šest kilo pervitinu, v hodnotě šesti milionů korun. Následovala realizace za pomoci zásahové jednotky, kdy zdrželi všech osm podezřelých. Během série domovních prohlídek detektivové zajistili varnu pervitinu, dvě varny opiátů, větší množství nasušené makoviny, různé druhy drog a finanční hotovost ve výši bezmála čtyř set tisíc v hotovosti. Jako náhradní hodnotu byl i mimo jiné zajištěn rodinný domek hlavy skupiny, který se nachází nedaleko od Prahy. Všichni zadržení jsou již obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí v případě odsouzení až dvanáctiletý pobyt za mřížemi. Sedm z nic je stíháno vazebně.
por. Richard Hrdina
16. září 2025