Výrazný nárůst krádeží pohonných hmot
Pachatelé způsobili škody přesahující 400 tisíc korun.
Policisté v Kraji Vysočina zaznamenali od začátku března letošního roku výrazný nárůst krádeží pohonných hmot z vozidel a pracovních strojů. Od počátku sledovaného období již prověřují 16 případů, což představuje stoprocentní nárůst oproti stejnému období loňského roku, kdy evidovali osm skutků.
K jednomu z posledních incidentů došlo o uplynulém víkendu v obci Horní Libochová na Žďársku. Neznámý pachatel v nočních hodinách z pátka 10. dubna na sobotu ze zaparkovaného nákladního vozidla Tatra odčerpal přibližně 150 litrů nafty. Kromě toho odcizil po odšroubování krytu dvě autobaterie a z uzamčeného plastového boxu také drobné nářadí – gola sadu, ráčnový klíč, kurty. Poté přešel k vedle stojícímu kombajnu, kde po přestřižení hadice k palivové nádrži a demontování víčka nádrže odčerpal dalších 150 litrů nafty. Pachatel svým jednáním způsobil majiteli škodu přes 26 tisíc korun.
Pachatelé se v kraji zaměřují zejména na vozidla s většími palivovými nádržemi, jako jsou nákladní automobily, pracovní a zemědělské stroje. Tyto stroje bývají často odstavené ve volně přístupných areálech firem, zemědělských družstev, na staveništích nebo v blízkosti lesů. Celkem se pachatelé vloupali do 25 strojů. Z nádrží odčerpali přes 6 tisíc litrů nafty. Do nádrží se dostávají po mechanickém poškození. Škoda na odcizeném palivu přesáhla částku 260 tisíc korun, dalších přibližně 150 tisíc korun představují škody způsobené poškozením nádrží a dalších částí vozidel. V některých případech pachatelé vnikli i do kabin vozidel nebo úložných prostor, odkud odcizili nářadí, osobní věci a další vybavení. Často dochází také k poškození jednotlivých součástí vozidel, což celkovou škodu dále navyšuje.
Při krádežích muže hrát roli aktuální zvyšování cen pohonných hmot. Policie apeluje na řidiče i provozovatele vozidel, aby věnovali zvýšenou pozornost jejich zabezpečení. Doporučuje především neparkovat vozidla na odlehlých a tmavých místech bez dozoru. Ideální je využívat uzavřené areály, dobře osvětlená místa nebo parkoviště monitorovaná kamerovým systémem. Důležité je také kvalitní zabezpečení palivových nádrží, například pomocí uzamykatelných uzávěrů nebo dalších technických prvků. Policie zároveň upozorňuje, aby řidiči ve vozidlech nenechávali cenné věci, nářadí a další vybavení.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
14. dubna 2026