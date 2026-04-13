Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Výrazné překročení rychlosti
Cizinec se na Rychnovsku prohnal obcí rychlostí 122 km/h.
Rychnovští dopravní policisté v pátek 10. dubna dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu na Rychnovsku. Zaměřili se především na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Během několika málo hodin policisté odhalili téměř desítku řidičů, kteří tyto rychlostní limity porušili. Největšího hříšníka zaznamenal radar služebního vozidla v 13:13 hodin v obci Solnice, a to automobil zn. BMW jedoucí rychlostí 122 km/h.
Policisté se za vozidlem okamžitě vydali a na obchvatu Solnice jej předepsaným způsobem zastavili. Řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla. Muž všechny doklady s výjimkou řidičského průkazu, který si měl údajně zapomenout doma, předložil. Dechová zkouška u 42letého řidiče, cizince, vyšla negativně. Následně kolegové řidiče seznámili s porušením nejvyšší dovolené rychlosti v obci, kde mu naměřili rychlost jízdy 122 km/h, 118 km/h po odečtení odchylky. Cizinec policistům uvedl, že rychlost překročil kvůli spěchu do práce a špatnému dni.
Vzhledem k tomu, že takto výrazné překročení rychlosti nelze projednat příkazem na místě, policisté s řidičem sepsali oznámení přestupku. Dále mu zakázali další jízdu a z důvodu nepředložení řidičského průkazu mu policisté vydali potvrzení o prohlášení řidičského průkazu za zadržený. Ve správním řízení řidiči hrozí pokuta ve výši 7 000 až 25 000 korun, zákaz činnosti na 6 až 18 měsíců a 6 bodů.
Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali stanovené rychlostní limity. Nepřiměřená rychlost je jednou z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Dodržováním rychlostních limitů chráníte nejen sebe, ale i životy ostatních účastníků silničního provozu. Spěch se nevyplácí!!!
13. dubna 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová