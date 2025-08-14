Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vyráběli drogu z miliony
Varna byla umístěna v garáži.
Minulý čtvrtek nad ránem překvapili u garáže v brněnských Řečkovicích dva výrobce pervitinu policisté ze zásahové jednotky a kriminalisté z jihomoravského toxi týmu. Ve varně právě probíhala výroba 250 gramů pervitinu. Oba dva již obvinění muži byli přítomností policistů paralyzováni a odmítli uposlechnout jejich pokynů. S pouty na rukou už s policisty spolupracovat začali. O něco později na chatě v jiné městské části byla zadržena i žena, která se na drogovém byznysu také podílela. S ní také nebylo lehké pořízení a zákrok musel být navíc veden citlivě, neboť v místnosti spalo v nevyhovujících podmínkách její malé dítě. Policisté se o něj postarali a skončilo v péči prarodičů. V chatě byla funkční předělaná malorážka, na více místech pervitin a další drogy. V bytě na Vinohradech se pak našlo několik dalších komponentů varny a velké množství vyrobeného pervitinu. Všichni 3 zadržení nejsou v oboru nováčky. Kriminalisty teď čeká pečlivá dokumentace stovek zajištěných stop. Jen pervitinu jsme zajistili více než kilogram (hodnota za kilo na černém trhu kolem 3 milionů korun), nechyběla ani finanční hotovost ve výši 200 tisíc korun. Dva muži jsou stíhání vazebně, žena pak na svobodě. Není vyloučeno, že padnou další obvinění. Případ vyšetřujeme jak zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy.
14.08.2025, mjr. Pavel Šváb