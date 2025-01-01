Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vyráběl a distribuoval pervitin
Hrozí mu až deset let za mřížemi.
Kroměřížští kriminalisté v minulých dnech zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který od září roku 2023 vyráběl a prodával pervitin. V rámci domovní prohlídky u něj nalezli chemické látky a léčivo potřebné k výrobě samotné psychotropní látky. Nejen že část vyrobeného množství pervitinu užil pro svoji potřebu, samotnou drogu i v několika případech prodal dalším osobám.
Nyní již obviněnému muži, na kterého byla uvalena vazba, hrozí za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy až deset let za mřížemi, nebo propadnutí majetku.
2. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.