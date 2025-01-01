Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyráběl a distribuoval pervitin

Hrozí mu až deset let za mřížemi. 

Kroměřížští kriminalisté v minulých dnech zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který od září roku 2023 vyráběl a prodával pervitin. V rámci domovní prohlídky u něj nalezli chemické látky a léčivo potřebné k výrobě samotné psychotropní látky. Nejen že část vyrobeného množství pervitinu užil pro svoji potřebu, samotnou drogu i v několika případech prodal dalším osobám.

Nyní již obviněnému muži, na kterého byla uvalena vazba, hrozí za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy až deset let za mřížemi, nebo propadnutí majetku.

2. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 