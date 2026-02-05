Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Vypila dva litry piva a vyrazila
Mladá řidička rozhodně „Suchej únor“ nedrží.
Nejkratší měsíc v roce, pro některé tzv. „Suchej únor“, sotva začal a policisté už řeší dvě dopravní nehody, při kterých byli řidiči pod vlivem alkoholu. V prvním případě devětatřicetiletý řidič osobního vozidla v Litomyšli nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do před ním jedoucího nákladního auta. Policistům muž nadýchal 1,95 promile. Při nehodě se nikdo nezranil. Druhou nehodu šetří od včerejšího večera policisté v Chrudimi. Mladá žena posilněna alkoholem vyjela do ulic města, nezvládla řízení, vyjela mimo komunikaci a narazila do stromu. Naštěstí zrovna místem nikdo neprocházel a i tato nehoda se obešla bez zranění. Osmadvacetiletá řidička nadýchala 2,47 promile. Navíc se policistům přiznala, že nevlastní řidičské oprávnění na žádnou skupinu motorových vozidel.
Téměř pět procent dopravních nehod v minulém roce v Pardubickém roce způsobili řidiči pod vlivem alkoholu. Přesně 142 viníků dopravní nehody pak policistům nadýchalo hodnoty vyšší než jedno promile. To že alkohol nepatří za volat ani řídítka opakujeme stále a každý to určitě ví, přesto toto pravidlo řidiči nerespektují. Při jízdě pod vlivem alkoholu pak řidičům hrozí finanční pokuty, zákazy řízení i trest odnětí svobody.
5. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková