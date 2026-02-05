Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vypila dva litry piva a vyrazila

Mladá řidička rozhodně „Suchej únor“ nedrží. 

Nejkratší měsíc v roce, pro některé tzv. „Suchej únor“, sotva začal a policisté už řeší dvě dopravní nehody, při kterých byli řidiči pod vlivem alkoholu. V prvním případě devětatřicetiletý řidič osobního vozidla v Litomyšli nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do před ním jedoucího nákladního auta. Policistům muž nadýchal 1,95 promile. Při nehodě se nikdo nezranil. Druhou nehodu šetří od včerejšího večera policisté v Chrudimi. Mladá žena posilněna alkoholem vyjela do ulic města, nezvládla řízení, vyjela mimo komunikaci a narazila do stromu. Naštěstí zrovna místem nikdo neprocházel a i tato nehoda se obešla bez zranění. Osmadvacetiletá řidička nadýchala 2,47 promile. Navíc se policistům přiznala, že nevlastní řidičské oprávnění na žádnou skupinu motorových vozidel.

Téměř pět procent dopravních nehod v minulém roce v Pardubickém roce způsobili řidiči pod vlivem alkoholu. Přesně 142 viníků dopravní nehody pak policistům nadýchalo hodnoty vyšší než jedno promile. To že alkohol nepatří za volat ani řídítka opakujeme stále a každý to určitě ví, přesto toto pravidlo řidiči nerespektují. Při jízdě pod vlivem alkoholu pak řidičům hrozí finanční pokuty, zákazy řízení i trest odnětí svobody.  

5. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková

Odkazy do noveho okna

foto PČR 1

foto PČR 1 

Detailní náhled

foto PČR 2

foto PČR 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 