Vypátrání ztraceného chlapečka z Blovic
Tím nejlepším možným způsobem skončila včera obava maminky o jejího čtyřletého syna, který se jí ztratil v Blovicích v blízkosti vlakového nádraží. Malý chlapeček se zatoulal, maminka jej nemohla najít, a proto se obrátila na naši tísňovou linku.
Pátrání po dětech je z hlediska nasazení našich sil a prostředků jednou z nejnáročnějších akcí, kdy hraje svou hlavní roli čas. Jde o každou minutu, o každý okamžik…
Do pátrání po malém chlapečkovi se tak zapojily policejní hlídky z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky. Pro případ potřeby byla kontaktována i Letecká služba Policie ČR. Operační důstojník vyrozuměl o situaci také kolegy z hasičského záchranného sboru, a tak se krátce nato účastnili pátrání také profesionální, dobrovolní i drážní hasiči. Velkou pomocí při pátracích akcích jsou v posledních letech i drony, proto byla o spolupráci požádána také Správa informačních technologií města Plzně.
Operační důstojník nejenom že kontaktoval všechny výše uvedené složky a subjekty, vysílal hlídky na místo, ale rovněž mamince ztraceného chlapce, se kterou hovořil, doporučil, aby se zašla zeptat na nádraží, zda by chlapečka nevyhlásili v rozhlase. Jelikož se chlapeček ztratil v blízkosti vlakových kolejí a hrozilo tak reálné riziko, že by mohl vstoupit do kolejiště, kontaktoval kolega z operačního střediska i dispečink drah s žádostí o zpomalení provozu vlaků na této trati. Kromě toho byla informace o jeho pohřešování odvysílána i v místním rozhlase.
Celá řada úkonů a činností, z nichž některé můžete vidět sami venku v terénu, některé z nich se ale dějí bez jakékoliv pozornosti veřejnosti, ale svým významem jsou neméně důležité. Cílem je jediné a společné – nalézt co nejdříve toho, kde se ztratil a předat jej co nejdříve jeho nejbližším. A to se v tomto případě naštěstí opět podařilo. Kolegové z obvodního oddělení Nepomuk malého tuláka našli po půlhodině doma, kam se sám od nádraží vydal. Ustrašené mamince jsme tak mohli říct, pro ni v tuto chvíli tu nejcennější větu, že se nám podařilo najít jejího malého syna, který je v naprostém pořádku.
Děkujeme všem složkám, které se s námi nejenom do této, ale i do všech dalších pátracích akcí zapojily a pravidelně zapojují. Stejně tak i široké veřejnosti za jakékoliv informace a médiím za zveřejňování našich pátracích relací.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
28. dubna 2026