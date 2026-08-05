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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vypátrání vězně

Muž byl eskortovaný do věznice. 

V pondělí 3. srpna 2026 v podvečer se vrchlabským strážníkům podařilo vypátrat 30letého vězně, který minulý týden uprchl na Náchodsku. O jeho útěku byli vyrozuměni místními policisty a požádáni o spolupráci. Nešlo o první podobný případ – již v květnu ho vrchlabští policisté vypátrali a navrátili zpět do výkonu trestu.

I tentokrát jsme se na tuto osobu zaměřili, protože dobře známe její vazby na místní obyvatele. Intenzivně jsme po něm pátrali a hovořili s lidmi, kteří by mohli mít informace o jeho pohybu.

Tato práce nakonec přinesla výsledky. Na lince 158 jsme přijali oznámení o jeho aktuálním možném výskytu, o čemž jsme okamžitě informovali taktéž i místní strážníky. Vězeň byl vypátrán v Nádražní ulici, kde byl omezen na osobní svobodě a následně eskortován policisty do Vazební věznice v Hradci Králové.

por. Pižlová Šárka, DiS.
5.8.2026, 8:00

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