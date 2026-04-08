Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vypáčené výdejní boxy
Kriminalisté obvinili trojici.
Mostečtí kriminalisté rozpletli páchanou majetkovou činnost za několik desítek tisíc korun. Jednalo se o vloupačky a ničení majetku. Trojice osob, dva muži a žena, si z vytipovaných výdejních boxů na ulici udělala adventní kalendář.
První případ se stal už v září loňského roku, zbylé se odehrály před dvěma měsíci v únoru. Celkem se jednalo o 7 skutků, které se staly na Mostecku a Litvínovsku. Jednu z vloupaček zaevidovali policisté v Teplicích. Výsledkem důkladného prověřování je zahájení trestního stíhání 32leté ženy a mužů ve věku 28 a 41 let ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství. Plán snadného výdělku vzešel v hlavách obviněných mužů. Žena je přítelkyně jednoho z nich a tu vzhledem k jejímu zaměstnání do všeho zatáhli. Ta totiž pracuje ve společnosti na pozici operátorky, která má na starosti různou problematiku. Jednou z nich je i řešení a monitorování zásilek poškozené společnosti. Toho se pánové snažili patřičně využít. Podle policistů si stíhaní objednali zboží na dobírku s možností vyzvednutí balíku v jednom z mnoha výdejních boxů. Zpravidla se jednalo o cenné věci, jako byly herní konzole, mobilní telefony nebo luxusní kosmetika. Po doručení balíku do výdejního boxu měla obviněná nahlédnout do informačního systému uložení zásilek dané společnosti. Tam zjistila konkrétní schránku, ve které byla umístěna a informaci předala. Obvyklý způsob vyzvednutí zásilky se ale nekonal. Dvojice mužů, místo mobilního telefonu, použila páčidlo. S tím měli za užití násilí schránku otevřít a připravené zboží vyjmout. Škoda na poškozených výdejních boxech a odcizených věcech se vyšplhala na 80 tisíc korun. Policisté nasbírali dostatek důkazního materiálu, který v kombinaci s operativní činností ukázal právě na již stíhanou trojici. Ukázalo se, že mladší z mužů už oplétačky se zákonem, oproti zbytku party, měl. V posledních dvou letech byl dvakrát soudy potrestán a strávil celkem rok ve vězení. Všem obviněným hrozí v případě uznání viny až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
8. dubna 2026