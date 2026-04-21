Vypáčené dveře, vykradený obchod, byt i sklep
Řádění podezřelého muže zastavili až lovosičtí policisté.
Policisté z obvodního oddělení Lovosice se v uplynulých dnech zabývali případem podezřelého muže, který měl na přelomu března a dubna letošního roku spáchat hned několik majetkových trestných činů na území Lovosic.
Podezřelý muž měl nejprve vniknout do obchodu se smíšeným zbožím a to po vypáčení dvou kovových dveří. Z provozovny měl následně odcizit pokladnu s finanční hotovostí a dále 190 sáčků produktů s obsahem HHC. Svým jednáním zde způsobil škodu ve výši přibližně 26 tisíc korun.
Tím však jeho protiprávní činnost neskončila. Ve městě Lovosice měl nejméně ve dvou případech vniknout také do bytu. V jednom případě se do něj dostal po vypáčení balkonových dveří šroubovákem, ve druhém případě využil odcizené klíče. Z bytu měl odcizit matraci, svazek klíčů od bytu, vchodu a sklepních prostor a z peněženky uložené v ložnici také finanční hotovost.
Následně měl s využitím odcizených klíčů vniknout do sklepa náležejícího k bytu, odkud odcizil mimo jiné basu s prázdnými lahvemi, alkohol a potraviny. I v tomto případě byla způsobená škoda vyčíslena na přibližně 26 tisíc korun.
Celková škoda způsobená jeho jednáním tak měla dosáhnout částky 52 tisíc korun.
Ačkoliv totožnost podezřelého nebyla policistům bezprostředně po oznámení událostí známa, díky důkladnému ohledání míst činů a následnému šetření se jim podařilo muže vypátrat.
Lovosičtí policisté muži následně sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. V případě prokázání viny hrozí muži za jeho jednání trest odnětí svobody až na dva roky.
21. 04. 2026
