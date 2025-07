Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vymyšlená přestřelka se prodraží

Za zneužití tísňové linky hrozí pokuta 200.000 korun, při opakovaném volání jednou tolik.

Asi čtrnáct dní trvalo orlickoústeckým policistům najít 30letého muže, který pod smyšleným jménem volal na linku 158, kam oznámil střelbu asi 15 lidí v bytovém domě v Žamberku.

Oznamovatel volal nejprve na linku 112, kde operátorka oznámení přijala a obratem ho přepojila na policisty na linku 158. Pán mluvil tiše, jako by se bál, nicméně oznámení bylo jednoznačné – v Žamberku po sobě střílí asi 15 osob, je tam zraněný, krvácí… Operátorka linky 112 proto na místo vyžádala i záchrannou službu a operační středisko policie na místo vyslalo několik hlídek k prvotnímu prověření situace. První hlídka policistů byla na místě do několika málo minut a zjistila, že se bude zřejmě jednat o smyšlené oznámení. Na místě byl naprostý klid a ani informace o místě střelby neseděla s realitou.

Policisté okamžitě začali pátrat po osobě, která oznámení na tísňovou linku provedla. Volajícího se do 14 dnů podařilo ustanovit. Svým jednáním se dopustil přestupku podle zákona o elektronických komunikacích, proto jsme jeho jednání oznámili Českému telekomunikačnímu úřadu a za uvedený čin mu hrozí pokuta do výše 200.000 korun a v případě, že by své jednání do dvou let opakoval, až 400.000 korun.

Za posledních 6 a půl roku jsme takto telekomunikačnímu úřadu oznámili téměř 30 konkrétních případů zneužití tísňové linky. Někteří „telefonisté“ byli schopni zavolat až 140krát za týden. A jaká jsou oznámení? Zabil jsem manželku, viděla jsem vypadnout osobu z okna, někdo mě chce zabít, spadla lavina, vymyšlené výhružky sebevraždou nebo vulgární napadání policistů tísňové linky.



Přiožena nahrávka tísňového volání.



31. červenec 2025

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Související dokumenty Hovor na tísňovou linku

Velikost souboru: 1,3 MB / formát MP3



vytisknout e-mailem