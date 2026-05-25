Vymyslela si útočníka
Žena chtěla šumperské policisty přivést na falešnou stopu a vymyslela si příběh o neznámém útočníkovi.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání třicetileté ženy pro zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu.
V sobotu 23. května 2026 v deset hodin dopoledne jsme přijali oznámení o napadení muže na vlakovém nádraží v Šumperku. Policisté byli na nádraží během okamžiku. Mimo zraněného se zde nacházela i třicetiletá žena, která přivolala zdravotnickou pomoc. Oznamovatelka uvedla, že muže napadl jiný muž poté, co k němu přišel a chtěl peníze. Když je nedostal, měl nožem bodnout 38letého poškozeného a odejít. Policisté ihned rozjeli pátrání po nebezpečném útočníkovi a přivolali šumperské kriminalisty. Ti brzy poznali, že žena nemluvila pravdu. Spojili se s krajskými kriminalisty, kteří se dostavili na místo a případ si převzali. Společně pak důsledným šetřením zjistili, že zranění muže se odehrálo úplně jinak a jinde. K napadení došlo v bytě v Zábřehu a útočníkem nebyl neznámý muž, jak tvrdila oznamovatelka, ale byla to právě ona, která nožem způsobila muži bodnořezná poranění a vinu se pak snažila svalit na vymyšlenou postavu. Za dvě a půl hodiny od oznámení se kriminalistům podařilo napadení muže objasnit a pachatelku zadržet. Přesný motiv činu není znám.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval. Ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.
por. Mgr. Libor Hejtman
25. května 2026