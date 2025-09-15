Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vylovené jezírko
Pachatel - rybář - odvezl KOI kapry ze zahrady rodinného domu.
Mezi majiteli rodinných domů na Českobudějovicku je i několik chovatelů okrasných ryb, které mají doma na svých zahradách v jezírcích či bazénech. Někdy jsou však terčem nenechavců, jak tomu bylo i během uplynulého týdnu v místní části Mladé. Dosud neznámý pachatel vnikl na zahradu rodinného domu v Jasanové ulici, kde odcizil několik KOI kaprů, kdy byla majiteli způsobena škoda převyšující 65 000 korun.
Policisté v této souvislosti žádají případné svědky události, či osoby, které bydlí v této ulici a disponují svým kamerovým záznamem, aby je kontaktovali na obvodním oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, České Budějovice, telefon 974 226 700 nebo na lince tísňového volání 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
15. září 2025