Vylovené jezírko

Pachatel - rybář - odvezl KOI kapry ze zahrady rodinného domu. 

Mezi majiteli rodinných domů na Českobudějovicku je i několik chovatelů okrasných ryb, které mají doma na svých zahradách v jezírcích či bazénech. Někdy jsou však terčem nenechavců, jak tomu bylo i během uplynulého týdnu v místní části Mladé. Dosud neznámý pachatel vnikl na zahradu rodinného domu v Jasanové ulici, kde odcizil několik KOI kaprů, kdy byla majiteli způsobena škoda převyšující 65 000 korun.

Policisté v této souvislosti žádají případné svědky události, či osoby, které bydlí v této ulici a disponují svým kamerovým záznamem, aby je kontaktovali na obvodním oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, České Budějovice, telefon 974 226 700 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

15. září 2025

