Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výlet do Chomutova ho může stát svobodu
Prchajícího zloděje zadržel bývalý policista.
Krádež parfému v hodnotě bezmála tři tisíce korun se těžce nevyplatila 33letému muži z Teplic. Ten se před pár dny vydal vlakem do Chomutova údajně s cílem navštívit svého kamaráda. Z nádraží však předtím zamířil rovnou do obchodního centra, kde ho napadlo zajít do parfumerie. Po chvíli prohlížení vystavených parfémů jeden z nich sebral a z prodejny odešel. Prodavačka si krádeže všimla a ihned upozornila ostrahu v obchodním centru. Pracovník ostrahy začal prchajícího pronásledovat, a přitom křičel na kolemjdoucí, aby zloděje zastavili. Jeho výzvy vyslyšel náš bývalý kolega - policista, jemuž se jeho práce za roky služby dostala doslova „pod kůži“. Za zlodějem se rozeběhl a o chvíli později ho na ulici dostihl a strhl na zem. Vzápětí přiběhl další muž a pracovník ostrahy, kteří pomohli podezřelého držet do příjezdu policejní hlídky. Policisté lustrací zjistili, že dotyčný byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost opakovaně odsouzen (a to i k nepodmíněným trestům odnětí svobody) a nyní je dokonce ve zkušební době podmíněného odsouzení. Po zadržení tomuto recidivistovi sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže a soud tak bude rozhodovat o jeho opětovném pobytu za mřížemi. Podle zákona ho tam může poslat až na dva roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 4. března 2026