Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vykutálená dvojice mužů

Jeden z regálů zboží bral a dával do košíku, druhý mu otevřel vstupní dveře do obchodu, aby se vyhnuli placení.

Pražští policisté pátrají po totožnosti dvojice mužů, která se rozhodla koncem listopadu minulého roku nakoupit v prodejně potravin v Bucharově ulici a bez placení s plným košíkem obchod opustit. Plán měli jednoduchý. První naplnil košík až po okraj zbožím, ale místo k pokladně zamířil k vstupním dveřím do obchodu, kde ne něj čekal druhý muž. Ten vstupní jednosměrné dveře pohybem otevřel a umožnil tak parťákovi, aby se zbožím za šestnáct tisíc bez zaplacení projel ven z obchodu. S plným košem pak muž pokračoval mimo prodejnu až dojel do ulice Nušlova, kde se ho pokusil zadržet člen ostrahy obchodu. To se nepovedlo, podezřelý nechal košík na místě a ostraze utekl, stejně tak jako jeho parťák.

Policistům se doposud nepodařilo žádného z mužů ztotožnit a obracejí se na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud je poznáváte, kontaktujte linku 158. Děkujeme.

Případ je prověřován pro trestný čin krádež, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 21. leden 2025

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru: 94,6 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem