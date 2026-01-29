Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykradli chatku, vypátral je služební pes Vigo

Oběma mužům nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. 

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody dvěma mužům ve věku 24 a 30 let.

Dvojice mužů měla na konci minulého roku v nočních hodinách vniknout do chatky v Aši. Tu měli prohledat a následně z ní odcizit různé drobné věci. Zároveň měli poškodit okno, když se do chatky dostávali. Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu téměř 12 tisíc korun.

Ukradených věcí si ovšem dvojice dlouho neužila. Na místo vyjely policejní hlídky i psovod se služebním psem Vigem. Ten u chatky zachytil pachovou stopu a následně policisty dovedl do hustých křovin. Po chvíli, poblíž motokrosové dráhy, služební pes vypátral ukrytého třicetiletého muže. Následně byl policisty zajištěn i druhý muž.

V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek
29.1.2026

