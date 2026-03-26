Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vykradl mobilheim i kůlnu
Nepohrdl naprosto ničím.
Škodu za více jak 20 000 korun způsobil neznámý pachatel majiteli mobilheimu na Písecku. Odcizil z něj elektrickou leštičku, trekové jízdní kolo, klíče, UV lapač hmyzu, dětskou stavebnici, hodiny i starší televizor. Dále prohledal odstavený karavan na zahradě a následně kůlnu. Z té odcizil dvě travní sekačky, tlakový čistič, pískovou filtraci a řetězovou pilu. Po zloději a odcizených věcech pátrají čimeličtí policisté.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. března 2026