Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vykradl mobilheim i kůlnu

Nepohrdl naprosto ničím. 

Škodu za více jak 20 000 korun způsobil neznámý pachatel majiteli mobilheimu na Písecku. Odcizil z něj elektrickou leštičku, trekové jízdní kolo, klíče, UV lapač hmyzu, dětskou stavebnici, hodiny i starší televizor. Dále prohledal odstavený karavan na zahradě a následně kůlnu. Z té odcizil dvě travní sekačky, tlakový čistič, pískovou filtraci a řetězovou pilu. Po zloději a odcizených věcech pátrají čimeličtí policisté.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 