Vykradl čerpací stanici v Mnichově Hradišti

MLADOBOLESLAVSKO - Policisté případ rychle objasnili.

Policistům z Mnichova Hradiště a mladoboleslavským kriminalistům se podařilo dopadnout podezřelého muže, který dle jejich šetření měl krást na benzinové čerpací stanici v Mnichově Hradišti, a to v dubnu tohoto roku.

Osmatřicetiletý muž se do prostor čerpací stanice dostal násilím. Uvnitř pak odcizil více jak 600 krabiček/náplní cigaret do elektronických cigaret v hodnotě více jak 80 tisíc korun a na poškození způsobil škodu za více jak 20 tisíc korun.

Zřejmě mu to ale bylo málo a na tu samou čerpací stanici se vydal o 14 dní později znovu. Tentokrát odcizil 550 krabiček a 5 nanuků a způsobil škodu na odcizení a poškození více jak 80 tisíc korun.

Policistům a kriminalistům se podařilo celý skutek objasnit a dopadnout 38letého muže, který má mít obě krádeže na svědomí.

Kriminalisté včerejšího dne muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci, za což mu může hrozit až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

6. června 2025

