Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vykradený samoobslužný bar

Z horského střediska Orlických hor zmizelo občerstvení i peníze. 

Samoobslužné bary a občerstvení nejen v horských oblastech jsou k dispozici všem poctivým návštěvníkům, kterým umožňují zpříjemnění pobytu v přírodě a možnost doplnit vydanou energii. Bohužel se občas najdou i ti, kteří tyto možnosti občerstvení zneužívají. Takovým případem se zabývají i policisté z Dobrušky, kteří v minulých dnech přijali oznámení o vykradeném samoobslužném baru nedaleko autokempu v Deštném v Orlických horách. Ten měl navštívit zatím neznámý nenechavec v minulém týdnu ze středy na čtvrtek. Z baru zmizely nejen nápoje a drobné potraviny za přibližně 1.500 korun, ale také finanční hotovost z vypáčené kovové bezpečnostní schránky ve výši přibližně 2.000 korun.

Policisté z Dobrušky zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutím věci.

Policisté žádají případné svědky události, kteří by mohli poskytnout důležité informace vedoucí k jejímu objasnění, aby se ozvali na tel. 974 536 701 nebo prostřednictvím linky 158.

Samoobslužné bary fungují na principu důvěry, slušnosti a vzájemném respektu. Tento případ bohužel ukazuje, že ne všichni si těchto hodnot váží.

12. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

Odkazy do noveho okna

Foto PČR 1

Foto PČR 1 

Detailní náhled

Foto PČR 2

Foto PČR 2 

Detailní náhled

Foto PČR 3

Foto PČR 3 

Detailní náhled

Foto PČR 4

Foto PČR 4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 