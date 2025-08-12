Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vykradený samoobslužný bar
Z horského střediska Orlických hor zmizelo občerstvení i peníze.
Samoobslužné bary a občerstvení nejen v horských oblastech jsou k dispozici všem poctivým návštěvníkům, kterým umožňují zpříjemnění pobytu v přírodě a možnost doplnit vydanou energii. Bohužel se občas najdou i ti, kteří tyto možnosti občerstvení zneužívají. Takovým případem se zabývají i policisté z Dobrušky, kteří v minulých dnech přijali oznámení o vykradeném samoobslužném baru nedaleko autokempu v Deštném v Orlických horách. Ten měl navštívit zatím neznámý nenechavec v minulém týdnu ze středy na čtvrtek. Z baru zmizely nejen nápoje a drobné potraviny za přibližně 1.500 korun, ale také finanční hotovost z vypáčené kovové bezpečnostní schránky ve výši přibližně 2.000 korun.
Policisté z Dobrušky zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutím věci.
Policisté žádají případné svědky události, kteří by mohli poskytnout důležité informace vedoucí k jejímu objasnění, aby se ozvali na tel. 974 536 701 nebo prostřednictvím linky 158.
Samoobslužné bary fungují na principu důvěry, slušnosti a vzájemném respektu. Tento případ bohužel ukazuje, že ne všichni si těchto hodnot váží.
12. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová