Vykrádali bankomaty

Vykradli v Praze bankomaty a chtěli utéct z naší země
Policisté 5. oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování Praha IV dosáhli ve spolupráci s dálničním oddělením Řehlovice Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a ÚSKPV významného úspěchu při zadržení cizinců, kteří se v Praze vloupali do tří bankomatů a s penězi chtěli utéct za hranice.
Dvojice mužů zcela sofistikovaným způsobem poškodila celkem tři bankomaty na území hlavního města Prahy a následně z bankomatů odcizili peníze. K samotným vloupáním došlo na začátku tohoto měsíce v rozmezí pouhých tří dnů, a to v ulici Švehlova, Petržílkova a Československého exilu. Po třetím vloupání do bankomatu v Praze 4 v ulici Československého exilu, kde opět za pomoci mechanického poškození bankomatu odcizili finanční hotovost, z místa odešli a okamžitě vozidlem opustili město. Kriminalisté díky velmi dobré operativně pátrací činnosti, a především velké rychlosti zmapovali pohyb podezřelých osob. Policisté okamžitě požádali o spolupráci další kraje, kdy se policistům z dálničního oddělení Řehlovice podařilo na 72 km dálnice D8 směr Ústí nad Labem zastavit podezřelé vozidlo. Ve vozidle se nacházeli dva cizinci a při provedené prohlídce policisté nalezli věci bezprostředně související s vloupání do bankomatů, kterými mechanicky poškodili bankomaty, větší množství finančních prostředků v naší i zahraniční měně a dalších mnoho důkazních materiálů. Třicetiletého a osmatřicetiletého cizince policisté zadrželi a převezli k výslechu na policejní služebnu. Oba muži k věci odmítli vypovídal a po sdělení obvinění pro pozření z trestného činu krádež, byli na základě rozhodnutí soudu vzati do vazby. Celková škoda, kterou muži při svém jednání způsobili, nebyla dosud přesně bankovními institucemi vyčíslena, nicméně se s největší pravděpodobnost bude pohybovat ve výších stovkách tisíců korun.
Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že se této obdobné trestné činnosti měli dopouštět i v dalších evropských státech. V případě odsouzení hrozí dvojici mužů trest odnětí svobody v délce až několika let.
mjr. Eva Kropáčová
15.9.2025