Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vykrádač zahrádek dopaden
Hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.
Vloupání do několika chatek má mít podle jirkovských policistů na svědomí 35letý muž, jehož při jedné večerní „akci“ na konci září načapali sami zahrádkáři, kteří vzápětí přivolali policisty. Ti podezřelého na místě zadrželi a převezli na oddělení.
Policisté zjistili, že dotyčný má mít na svědomí i několik dalších vloupání do zahrádek na různých místech v Jirkově a okolí. Většinou po přelezení oplocení se násilím dostal do zahradních chatek či kůlen, odkud pak měl brát, co se dalo. Zahrádkáři tak přišli o různé nářadí (strunová sekačka, sekyra, vrtačka), potraviny včetně bonbónů, alkohol, oblečení, rádio, ale třeba i o malý solární panel.
Zmíněný Jirkovan si již od policistů převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. U soudu mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
3. října 2025