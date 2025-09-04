Policie České republiky  

Vykopl výplň dveří

Nepoznáte muže, který vykopl skleněnou výplň dveří do obchodního centra? Jeho parťáka jsme již ztotožnili, on ale spravedlnosti stále uniká. 

Pro podezření z krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci je prověřován případ, který se odehrál 18. července v Archeologické ulici. Kolem půl třetí ráno tam jeden z dvojice podezřelých vykopl a poté vyrazil z rámu skleněnou výplň vstupních automatických dveří, jež směřují ke stanici metra Lužiny a do obchodního centra. Následně oba podezřelí vytvořeným otvorem vnikli do obchodního centra a chvíli se tam zdrželi. Stejnou cestou pak prolezli ven a odešli. Škoda, která jejich jednáním vznikla. dosáhla pětaosmdesáti tisíc korun.

Zatímco jednoho z podezřelých se policistům již podařilo ztotožnit, druhý spravedlnosti stále uniká. Pokud ho poznáváte, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.

Za uvedené trestné činy lze uložit trest odnětí svobody v délce trvání dvou let.

4. září 2025

