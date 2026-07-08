Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vykopl dveře autobusu
Policisté pátrají po totožnosti muže, který zcela nepochopitelně vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu. Pokud ho poznáte, kontaktujte prosím linku 158.
Podezřelý nastoupil do autobusu č. 135 jako běžný cestující a po dobu jízdy stál u zadních dveří. Několik zastávek pouze stál a nijak se neprojevoval. Nicméně poté, co řidič zastavil na zastávce MHD Římská v ulici Italská a otevřel dveře, se situace změnila. Podezřelý do nich zcela nepochopitelně kopl, a to tak silně, až rozbil jejich skleněnou výplň. Následně, jako by se nic, z autobusu vystoupil a odešel neznámo kam.
Případ se odehrál 12. května v odpoledních hodinách a je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za který v případě odsouzení hrozí až rok ve vězení. Podezřelý způsobil škodu přesahující osmadvacet tisíc korun.
por. Mgr. Jan Rybanský
8. červenec 2026